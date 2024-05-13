فرج عامر: الزمالك فرصته كبيرة في لقاء العودة لحسم الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - قال المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحه أن نادى الزمالك فرصته كبيرة فى لقاء العوده على ستاد القاهرة فى نهائى الكونفدرالية لحسم البطولة لصالحه.

وأضاف المهندس فرج عامر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن الزمالك أحرز هدفه الأول فى المباراة وسط ذهول الحكم.

وأشار فرج عامر إلى أن أداء فريق نهضه بركان كان غير جيد فى الشوط الثاني.

وأردف عامر قائلا إن يوسف الفحلى لاعب نهضه بركان يجيد السقوط على الأرض أفضل من اللعب فوق الأرض.

وخسر الزمالك خارج ملعبه أمام نهضه بركان مساء أمس فى مباراة الذهاب لنهائي الكونفدرالية بهدفين مقابل هدف.

ويكفى الزمالك الزمالك الفوز بهدف دون رد لحسم البطولة فى لقاء العودة على ستاد القاهرة يوم الأحد القادم.