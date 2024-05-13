نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد دعبس: تامر مصطفى هو من طلب الرحيل عن مودرن فيوتشر.. ولا يوجد خلافات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، عن كواليس رحيل تامر مصطفى عن مهمته كمدربا للفريق في الساعات القليلة الماضية.

وقال وليد دعبس في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "أوجه كل الشكر. إلى تامر مصطفى، ولكنه أعتذر لنا عن الاستمرار وقبلنا الاعتذار بكل ود واحترام".

وتابع: "طارق مصطفى لم يحالفه التوفيق في مهمته معنا، وهذه هي كرة القدم ومهنة التدريب".

وأتم: "لا توجد أي خلافات بين النادي وتامر مصطفى، بل مثلما ذكرت انتهت الأمور بكل ود واحترام، وكل ما يقال عن وجود خلافات شائعات".