نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يشارك صلاح؟.. تشكيل ليفربول المتوقع ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستقبل استون فيلا نظيره ليفربول وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون من عمر الدوري الإنجليزي.

ويدخل الضيف المباراة متواجدا في المركز الثالث برصيد 78 نقطة، من أقدر 36 مباراة في المسابقة حتى الآن، حقق 23 انتصارًا و9 تعادلات،وهزم في أربع مباريات.

بينما احتل استون فيلا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، وذلك برصيد 67 نقطة من 36 مباراة، حقق 20 انتصارًا وتعادل في 7 لقاءات، وتلقى الهزيمة في 9 لقاءات.

موعد مباراة مباراة ليفربول ضد أستون فيلا

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.



ويستقبل ملعب فيلا بارك معقل استون فيلا المباراة المرتقبة بين الفريقين.



تشكيل ليفربول المتوقع في مواجهة استون فيلا



حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندي روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جاريل كوانساه – ترينت ألكسندر أرنولد

في خط الوسط: واتارو إندو – أليكسيس ماك أليستر – كورتيس جونز

خط الهجوم: ديوجو جوتا – محمد صلاح – داروين نونيز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس وتحديدا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 وأسندت مهمة التعليق على المباراة المعلق حفيظ دراجي.