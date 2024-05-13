ليفركوزن يسحق بوخوم ويعزز رقمه القياسي

ليفركوزن يسحق بوخوم ويعزز رقمه القياسيحقق باير ليفركوزن فوزاً عريضاً على مضيفه بوخوم 5-0، مساء الأحد، ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم.

بفوزه على بوخوم، واصل باير ليفركوزن سلسلته الرائعة بالوصول إلى المرحلة الثالثة والثلاثين دون خسارة في المسابقة المحلية، كما وصل إلى سلسلة من 50 مباراة دون خسارة في جميع المسابقات.

ولم يسبق لأي فريق من أحد الدوريات الخمسة الكبرى أن وصل إلى السلسلة التي حققها باير ليفركوزن هذا الموسم.

ولم يجد باير ليفركوزن صعوبة في الفوز على مضيفه بوخوم، بعدما افتتح التشيكي باتريك تشيك التسجيل لصالح ليفركوزن مع الدقيقة الثانية والأربعين مستفيداً من النقص العددي لأصحاب الأرض إثر طرد باسلاك (15).

وعزّز النيجيري بونيفيس تقدم باير ليفركوزن في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول 45+2 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف البديل المغربي أمين عدلي الهدف الثالث لفريقه (76).

ووقع الكرواتي ستانيسيتش الهدف الرابع (86) ثم ختم الإسباني غريمالدو خماسية فريقه في الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز، رفع باير ليفركوزن المتوّج بلقب الدوري الألماني رصيده إلى 87 نقطة وهو يملك فرصة الفوز بثلاثية تاريخية عندما يلاقي أتالانتا الإيطالي في نهائي الدوري الأوروبي وكايزرسلاوترن في نهائي كأس ألمانيا.

من ناحية أخرى، أقيمت مباراتان ضمن نفس الجولة، الأولى استعاد فيها بايرن ميونيخ موقعه في المركز الثاني بعد تغلبه على ضيفه فولفسبورج (2 - صفر)، وفي المباراة الثانية عزز هوفنهايم آماله بالتأهل إلى إحدى المسابقات القارية من خلال فوزه على دارمشتات الذي تأكد هبوطه (6 - صفر).