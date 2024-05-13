فوز بيتيس وأتلتيكو وتعثر فالنسيا وخيتافي

فوز بيتيس وأتلتيكو وتعثر فالنسيا وخيتافيفاز ريال بيتيس على ضيفه ألميريا 3 - 2، مساء الأحد، في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل ثلاثية ريال بيتيس بابلو فورنالس في الدقيقة 8، وإيسكو في الدقيقة 28، وأيوزي بيريز في الدقيقة 64، فيما سجل ليو بابتيستاو ولوكا روميرو هدفي ألميريا في الدقيقتين (45 +1) و(66).

وبهذا الفوز، عزز ريال بيتيس آماله في المشاركة ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، ورفع رصيده إلى 55 نقطة في المركز السادس المؤهل للدوري، فيما بقي ألميريا، الذي تأكد هبوطه رسميا لدوري الدرجة الثانية، في ذيل الترتيب برصيد 17 نقطة.

وفي مباراة أخرى، وضع فالنسيا حدا لهزائمه التي استمرت في لقاءاته الثلاثة الأخيرة، بتعادله مع ضيفه رايو فاليكانو سلبا.

وارتفع رصيد فالنسيا إلى 48 نقطة في المركز التاسع، بينما رفع فاليكانو، الذي لم يحقق سوى فوز واحد في مبارياته الست الأخيرة بالمسابقة، رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق 6 نقاط أمام مراكز الهبوط.

من ناحية أخرى، تغلب أتلتيكو مدريد على سيلتا فيغو بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 70 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 34 نقطة في المركز السابع عشر.

كما تغلب قاديش على خيتافي بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن عشر، فيما بقي رصيد خيتافي عند 43 نقطة في المركز العاشر.

ومن المقرر أن تختتم منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين بإقامة مباراة برشلونة وريال سوسييداد.