نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. نجم الزمالك يكشف مكسب الفريق في مباراة نهضة بركان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، أن فريق نهضة بركان ظهر بشكل قوي في الشوط الأول والزمالك أصبح أفضل في الشوط الثاني ولكن في غرفة الملابس بين الشوطين تغير الأمر.

تصريحات فاروق جعفر

وقال فاروق جعفر خلال تصريحات تلفزيونية: كان هناك تخوف في البداية كونها مباراة أمام جماهير وهناك نقص خبرات لعدد من اللاعبين وايضا نهائي يلعبونه لأول مرة.

وواصل تصريحاته: كنت أتمني أن يبدأ نداي أمام فتوح لأن هذا هو مركزه الذي تعاقد معه الزمالك في هذا المركز، مضيفا أن محمد شحاتة ليس طارق حامد وإذا منحته الثقة وأن يلعب بشكل طبيعي سيقدم أداء مميز فيما هو قادم.

وكشف فاروق جعفر، أن سيف الجزيري لاعب كبير ومدافعي نهضة بركان عندما غفلوا عنه لحظة واحدة نجح في إعادة الزمالك للمباراة