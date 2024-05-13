نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أستون فيلا المتوقع ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر جماهير استون فيلا مواجهة نارية ومهمة أمام ليفربول وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون من عمر الدوري الإنجليزي.



ويدخل استون فيلا المباراة متواجدا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، وذلك برصيد 67 نقطة من 36 مباراة، حقق 20 انتصارًا وتعادل في 7 لقاءات، وتلقى الهزيمة في 9 لقاءات.

بينما يحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 78 نقطة، من أقدر 36 مباراة في المسابقة حتى الآن، حقق 23 انتصارًا و9 تعادلات،وهزم في أربع مباريات



تشكيل استون فيلًا المتوقع لمواجهة ليفربول

حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: ماثيو كاش – كونسا – تايرون مينجز – لوكا ديني.

خط الوسط: جون ماكجين – كالوم تشامبرس – دوجلاس لويز.

خط الهجوم: إميليانو بوينديا – داني إنجز – أولي واتكينز.

موعد مباراة استون فيلا وليفربول في الدوري الانجليزي

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر و المملكة العربية السعودية والدوحة والساعة الثاني عشر بتوقيت أبو ظبي.

ويستقبل ملعب فيلا بارك معقل استون فيلا المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس وتحديدا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 وأسندت مهمة التعليق على المباراة المعلق حفيظ دراجي.