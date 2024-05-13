نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد استون فيلا لمواجهة نارية ومهمة أمام ليفربول وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون من عمر الدوري الإنجليزي.



ويدخل استون فيلا المباراة متواجدا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، وذلك برصيد 67 نقطة من 36 مباراة، حقق 20 انتصارًا وتعادل في 7 لقاءات، وتلقى الهزيمة في 9 لقاءات.

بينما يحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 78 نقطة، من أقدر 36 مباراة في المسابقة حتى الآن، حقق 23 انتصارًا و9 تعادلات،وهزم في أربع مباريات.

موعد مباراة استون فيلا وليفربول في الدوري الانجليزي

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر و المملكة العربية السعودية والدوحة والساعة الثاني عشر بتوقيت أبو ظبي.

ويستقبل ملعب فيلا بارك معقل استون فيلا المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس وتحديدا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 وأسندت مهمة التعليق على المباراة المعلق حفيظ دراجي.

تردد قناة بي إن سبورت الأولى 2024

* القمر الصناعي: نايل سات.

* التردد: 11013.

* الاستقطاب: أفقي H.

* الجودة: HD و4K.