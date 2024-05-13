نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد جعفر: الزمالك ظهر خائفًا أمام نهضة بركان والنهائيات تحتاج للقتال في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد جعفر نجم الزمالك السابق إن الفريق الأبيض خاض مواجهة نهضة بركان بذهاب نهائى كأس الكونفدارلية خائفًا في الشوط الأول مؤكدًا أن الفريق افتقد الخطورة على مرمى بطل المغرب في بداية اللقاء.

أضاف جعفر خلال تصريحات تلفزيونية لملعب الشمس مع كابتن مجدى عبد الغنى أن النهائيات تحتاج إلى الروح القتالية حتى أخر قطرة عرق،لافتًا إلى أن اللاعبين قصروا في الشوط الأول من اللقاء.



تابع جعفر:" الزمالك نزل خايف في الشوط الأول واستحوذ في الشوط الثانى وكام لازم الزمالك يقفل أول ربع ساعة والفريق افتقد الخطوة الهجومية على مرمى نهضة بركان المغربى".

وواصل:" جوميز المدير الفني للزمالك تأخر في إجراء التغييرات، وهدف سيف الجزيري في بداية الشوط الثاني أحبط معنويات الفريق المغربي، وسيطر الزمالك لفترة، وأضاع زيزو هدفا مؤكدا كان من الممكن أن يريح الفريق الأبيض في مباراة العودة، المقرر لها الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي".