طارق السعيد: أتمنى عودة شيكابالا في لقاء العودة أمام نهضة بركان

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أحمد جودة - القاهرة - تمنى طارق السعيد نجم الزمالك السابق عودة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء لصفوف الفريق في مباراة العودة أمام نهضة بركان المغربى المقرر لها في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

أكد السعيد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى أن تواجد شيكابالا سيفيد الزمالك في النهائي وأتمنى مشاركته في أخر 20 دقيقة من اللقاء حال جاهزيته.

تابع السعيد: "جوميز أدار مباراة الذهاب أمام نهضة بركان على قدر الإمكانيات،وكان لا بد من وجود إبراهيما نداى أساسيًا في بداية اللقاء على حساب سامسون خاصة أنه أكثر خطورة منه.

وواصل السعيد: "الزمالك قادر على التتويج بلقب الكونفدرالية في لقاء العودة بالقاهرة ولا بد من الإعداد البدنى والنفسى الجيد،للاعبين، وعدم الاستعجال والتجهيز جيدا لمباراة العودة".

وخسر فريق الزمالك من نهضة بركان المغربى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد على استاد البلدى ببركان، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، وينتظر لقاء العودة المقرر له يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى لحسم التتويج باللقب.