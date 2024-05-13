نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقرار من جوميز.. تدريبات خاصة للمستبعدين في لقاء نهضة بركان بذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أدى لاعبو الزمالك البدلاء والمستبعدين من لقاء نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية تدريبات خاصة تحت قيادة الجهاز المعاون للبرتغالي جوزيه جوميز.



جاء ذلك بناء على قرار المدير الفني من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين الذين لم يشاركوا في اللقاء أو حصلوا على فرصة لوقت قليل.



وتعرض فريق الزمالك للخسارة بهدفين مقابل هدف أمام نهضة بركان في المباراة التي أقيمت بالملعب البلدي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية بتقدم الفريق المغربي، ويحتاج الأبيض للفوز بهدف نظيف في لقاء العودة المقرر له الأحد المقبل للتتويج باللقب.



موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية



وتقام مباراة الإياب بين الزمالك ونظيره نهضة بركان، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.