نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدحت عبد الهادي: نهضة بركان يعاني بدنيًا.. وشحاتة أفضل لاعبي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتقد مدحت عبد الهادي، نجم الزمالك السابق إدارة جوزيه جوميز مدرب الفريق لمباراة نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحقق فريق نهضة بركان الفوز بهدفين مقابل هدف على الزمالك، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، في الملعب البلدي ببركان في إطار ذهاب نهائي بطولة كاس الكونفدرالية الأفريقية 2023 - 2024.

وقال مدحت عبد الهادي في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا " مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية المحور":"محمد شحاتة أفضل لاعب في الزمالك خلال مباراة اليوم، وعدم التركيز هو السبب الرئيسي في الخسارة".

وأكمل: "البدء بسامسون كان خاطئًا، وكان لا بد وأن يبدأ جوميز بـ إبراهيما نداي لمساندة فتوح".

وأردف: "لو كان هناك دعم لفتوح في الجانب الدفاعي كان من الممكن أن نتدارك نتيجة الشوط الأول".

وتابع: "الزمالك خرج بأقل الخسائر وهدف الجزيري أنقذ الفريق، ونهضة بركان يعاني من ضعف المستوى البدني للفريق".