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أحمد جودة - القاهرة - أُقيم حفل موسيقي مهيب في ملعب حديقة الأمراء لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للاحتفال بتتويج الفريق بلقب الدوري الفرنسي لهذا الموسم، وهو اللقب الـ 12 في تاريخ النادي.

في حفل مهيب.. سان جيرمان يحتفي بالدوري الفرنسي

تصدرت أوركسترا موسيقية ضخمة المشهد بعد نهاية المباراة التي انتهت بخسارة سان جيرمان أمام تولوز بنتيجة 3/1 في الجولة 33.

شهد الحفل استعراضات موسيقية، وألعاب نارية ودخانية، تلاه تكريم الجهاز الفني بقيادة لويس إنريكي ولاعبي الفريق بدروع مصغرة تكريمًا لتحقيقهم اللقب.

تم تكريم جميع لاعبي الفريق من مختلف الخطوط بدءًا من حراس المرمى وحتى خط الهجوم، في جو من الفرح والاحتفال.

توج سان جيرمان باللقب منذ الجولة الماضية بعد سقوط موناكو أمام أولمبيك ليون، حيث تسلم الدرع الدوري الفرنسي اللاعب البرازيلي ماركينيوس، قائد الفريق، في جو يسوده الترفيه والفرح.

وقام اللاعب كيليان مبابي بالتقاط الميكروفون من المذيع الداخلي للملعب، وأطلق صيحة فرح عالية قبل ثوانٍ من تسليم الدرع لماركينيوس، معبرًا عن سعادته الكبيرة.