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أحمد جودة - القاهرة - أعرب معين الشعباني، مدرب نادي نهضة بركان، عن رضاه عن نتيجة مباراة الفريق أمام الزمالك في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

تعليق مثير من الشعباني بعد نهائي الكونفدرالية

تمكن نهضة بركان المغربي من الفوز على الزمالك المصري بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت مساء الأحد، على أرضية الملعب البلدي في بركان، في ذهاب نهائي البطولة. وستقام مباراة الإياب يوم الأحد المقبل في القاهرة.

أشار الشعباني خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة قائلًا: "كنت أتوقع مباراة صعبة، وقد بدأنا بشكل مثالي وجيد. لقد كان بإمكاننا التفوق في العديد من التفاصيل، ولكن الفريق المنافس استطاع التعادل، وكان بالإمكان تفادي هذا الهدف".

وأضاف: "عمومًا، المباراة كانت مثيرة وتميزت بمستوى فني رائع".

وختم تصريحه قائلًا: "النتيجة تجعل كل الاحتمالات مفتوحة، سنتوجه إلى القاهرة بإذن الله لندافع عن فرصنا كما ينبغي. الجوانب البدنية والإيقاع كانت ضعيفة في بعض الأحيان، ومع ذلك أنا سعيد بالأداء وردة الفعل الإيجابية من اللاعبين".