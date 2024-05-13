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أحمد جودة - القاهرة - رد وكيل اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بيني زاهافي، على الأخبار التي تحدثت عن احتمال رحيل اللاعب عن برشلونة، جاء بتأكيد قاطع على استمراره في صفوف الفريق.

وكيل ليفاندوفسكي يرد على انباء رحيل البولندي عن برشلونة

وأوضح زاهافي، في تصريح نقلته وسائل الإعلام، بما في ذلك حساب "إكس" على موقع التواصل الاجتماعي، أن الأخبار التي تم تداولها تعد مجرد إشاعات ولا أساس لها من الصحة، وأن ليفاندوفسكي ملتزم بالبقاء في برشلونة بنسبة 100% خلال الموسم المقبل.

كما أوضحت التقارير أن هناك قلقًا في إدارة برشلونة بسبب ارتفاع راتب ليفاندوفسكي المتوقع في الموسم القادم، والذي من المتوقع أن يتجاوز الـ 30 مليون يورو.

وبينما وافق ليفاندوفسكي على راتب يبلغ 20 مليون يورو فقط في موسمه الأول للمساعدة في حسم الصفقة، فإن الراتب ارتفع هذا الموسم وسيستمر في الارتفاع في الموسم القادم، قبل أن ينخفض مرة أخرى في الموسم الرابع.

وبحسب التقارير، يسعى تشافي، المدير الفني لبرشلونة، لإجراء تغييرات في خطة الهجوم للفريق في الموسم القادم، ويرى أنه قد يكون من الضروري الاستغناء عن خدمات النجم البولندي.