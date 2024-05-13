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أحمد جودة - القاهرة - يظل اللاعب السنغالي ساديو ماني، نجم نادي النصر السعودي، مصرًا على رغبته في العودة إلى أوروبا، بعد رحيله عن صفوف بايرن ميونخ وانضمامه إلى الفريق السعودي في فصل الصيف الماضي.

هل يرحل ساديو ماني عن النصر؟

وفقًا لتقارير من موقع "سيني نيوز" السنغالي ومصادر تركية، فإن ماني لا يزال يفكر في العودة إلى اللعب في القارة الأوروبية مرة أخرى، خاصةً وأن أفضل مراحل مسيرته الرياضية كانت في الدوري الإنجليزي، وبشكل خاص مع نادي ليفربول.

ويذكر الموقع أن عقد ماني مع النصر ما زال ساريًا حتى صيف عام 2026، مما يعني أنه يحتاج إلى موافقة النادي السعودي للرحيل، على الرغم من وجود اهتمام سابق من قبل جالطة سراي التركي بالتعاقد معه، حيث يبلغ اللاعب من العمر 32 عامًا.

وخلال موسمه الحالي مع النصر، شارك ماني في 42 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 19 هدفًا وصنع 11 هدفًا آخر خلال ما يقارب 3667 دقيقة من اللعب.