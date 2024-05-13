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أحمد جودة - القاهرة - أثار سعود الصرامي، الذي كان متحدثًا رسميًا سابقًا لنادي النصر، الجدل بدعوته لإقامة ممر شرفي لكريستيانو رونالدو، قائد فريق الهلال، خلال ديربي الرياض المقبل.

سعود الصرامي: يجب على نادي على الهلال إقامة ممر شرفي لرونالدو

وفاز الهلال بلقب الدوري السعودي للمرة 19 في تاريخه، بعد فوزه على فريق الحزم بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت مساء السبت في الجولة 31 من المسابقة.

من المقرر أن يحل الهلال ضيفًا على النصر في ملعب "الأول بارك" يوم الجمعة المقبل في قمة الجولة 32 من الدوري السعودي.

وكان من المفترض أن يقيم لاعبو النصر ممرًا شرفيًا لفريق الهلال، تقليدًا للعرف في الدوري السعودي عندما يحقق فريق لقب البطولة.

ومع ذلك، طالب الصرامي في مقطع فيديو نُشر على تويتر لاعبي الهلال بتكريم رونالدو بممر شرفي، نظرًا لتتويجه بلقب هداف الدوري السعودي قبل 3 جولات على نهاية الموسم.

وأوضح الصرامي قائلًا: "أتمنى من نجوم الهلال الذين يتمتعون بأخلاق رائعة أن يصطفون ويقيمون ممرًا شرفيًا لتحية رونالدو، بمناسبة فوزه بلقب هداف الدوري قبل 3 جولات على نهاية الموسم".

وأضاف: "سيكون الهلال هو المستفيد الأول من هذا الممر الشرفي، لأن هذه اللقطة ستتناقلها وكالات الأنباء العالمية".

يتصدر رونالدو جدول ترتيب الهدافين بالدوري السعودي برصيد 33 هدفًا، متفوقًا على نظيره ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال بفارق 7 أهداف قبل آخر 3 جولات.