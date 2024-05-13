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أحمد جودة - القاهرة - وجه جاري نيفيل، لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي مانشستر يونايتد، نصيحة لإدارة النادي بخصوص مستقبل المدرب الحالي إيريك تين هاج.

جاري نيفيل ينصح ادارة اليونايتد بشأن مستقبل تين هاج

وفي أعقاب الهزيمة الجديدة التي تلقاها يونايتد يوم الأحد على يد آرسنال (0-1) في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتكهنات المستمرة حول مصير تين هاج، أبدى نيفيل آرائه عبر شبكة سكاي سبورتس.

وقال نيفيل: "لا أرى وجود مدرب مناسب لخلافة تين هاج في الوقت الحالي، وهذا الأمر ليس مقتصرًا على يونايتد فحسب، بل أيضًا بايرن ميونخ والعديد من الأندية الأخرى يعانون في البحث عن بدائل لمدربيهم".

وأضاف: "ربما يكون الحل هو منح تين هاج فرصة لموسم إضافي، بشرط أن تكون هناك ظروف مناسبة تمكنه من العمل دون إصابات وعراقيل، لنرى ما إذا كان يمكن ليونايتد استعادة مكانته في الدوري كما كانت عليه الموسم الماضي، حين فاز باللقب ووصل إلى المربع الذهبي".

وفيما يتعلق بالتعاقدات التي أجريت خلال العقد الأخير، رأى نيفيل أن اللاعبين والمدربين الذين انضموا إلى يونايتد في العقد الأخير كانوا مذهلين، مما يجعل الصعوبة في العثور على حل واضح.