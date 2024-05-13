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أحمد جودة - القاهرة - في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الجولة الـ35 من الليجا، عبّر تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق الكتالوني، عن آرائه حول عدة قضايا تتعلق بالفريق.

تشافي يعلق على مواجهة سوسيداد في الليجا

أشاد تشافي بثقته في اللاعبين الشبان، مؤكدًا سعادته بتجديد عقد ب أو كوبارسي ووضعه كخبر ممتاز. وعبر عن أمله في أن يوقع لاعبون آخرون مثل هيكتور فورت ومارك جويو عقودًا جديدة مع الفريق.

وأعرب عن اهتمامه ببعض لاعبي ريال سوسيداد مثل مارتن زوبيميندي، معربًا عن احترامه للنادي والعمل الجاد الذي يقوم به. وأثنى أيضًا على أداء لاعبي برشلونة مثل كوبو وميرينو وبرايس.

وعن مستقبل أنسو فاتي، أكد تشافي أن الأمر يتوقف على نهاية الموسم الحالي والوضع الذي يكون عليه، موضحًا أنه لا يمكنه التحدث عن مستقبل اللاعبين الذين ليسوا جزءًا من الفريق في الوقت الحالي.

أخيرًا، حول مشاركة بيدري مع منتخب إسبانيا في يورو 2024، أشار تشافي إلى أنه لا يملك معرفة مسبقة بما إذا كان بيدري سيشارك في البطولة، ولكنه أكد أنه يراه في حالة جيدة وأنه قام بالتدريب بشكل مكثف.