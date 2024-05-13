نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيلينجهام يبدي سعادته بلقب الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينجهام، نجما ريال مدريد، عن سعادتهما بتتويج الفريق بلقب الليجا هذا الموسم، وذلك قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

بيلينجهام يبدي سعادته بلقب الليجا

وقد استقبلت جماهير الملكي الفريق بحفاوة كبيرة خلال جولتهم في شوارع العاصمة مدريد، حيث اتجهوا إلى المكان التقليدي للاحتفال بالنادي في ميدان سيبيليس.

وتم تسليم كأس الليجا للفريق خلال حفل أقيم في مركز التدريب بالنادي اليوم الأحد، فيما يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو حفلًا موسيقيًا مساء اليوم.

وفي تصريحات خلال الاحتفالات، أعرب فينيسيوس عن سعادته للمشاركة في الاحتفالات مع زملائه والجماهير، مؤكدًا أن هذا سيمنح الفريق الطاقة الإيجابية للمنافسة في نهائي دوري أبطال أوروبا.

بدوره، أعرب بيلينجهام عن سعادته بالاحتفال الأول له مع الفريق، مشيدًا بزملائه في الفريق ووصفهم بأنهم أفضل لاعبين في العالم.

يشار إلى أن ريال مدريد يستعد لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل أمام بوروسيا دورتموند على ملعب ويمبلي في لندن.