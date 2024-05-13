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أحمد جودة - القاهرة - أقرّ مدرب آرسنال، ميكيل أرتيتا، بصعوبة الفوز الذي حققه فريقه على مانشستر يونايتد (1-0) في المباراة التي أقيمت الأحد، في إطار الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرتيتا يثني على لاعبي أرسنال

وافتتح آرسنال التسجيل بواسطة لياندرو تروسارد في الدقيقة 20، لكنه اكتفى بالتراجع في النصف الثاني من المباراة دون بذل جهد كبير لتعزيز تقدمه.

رغم ذلك، نجح آرسنال في تحقيق الفوز المرغوب به، حيث استعاد الصدارة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، الذي يمتلك مباراة مؤجلة أمام توتنهام.

وعبر أرتيتا عن رضاه قائلًا: "كان علينا تحقيق الفوز اليوم في ملعب صعب حقًا. تاريخنا هنا لم يكن جيدًا بشكل كافٍ، وكانت هناك الكثير من التحديات، لكننا سعداء بالنتيجة".

وأضاف: "رغم بدايتنا القوية، لم نتمكن من الحفاظ على السيطرة بشكل صحيح. بعد التقدم في النتيجة، بدأنا في اللعب بحذر شديد، وهذا تسبب في بعض الصعوبات، ولم نقم بالأمور البسيطة بشكل صحيح".

وبخصوص أداء الفريق في المباريات المقبلة، أشار أرتيتا إلى أن بعض اللاعبين لم يواجهوا هذه الضغوطات من قبل، مؤكدًا أنهم بحاجة إلى التكيف مع هذه الظروف وتقديم الأداء المناسب في المواجهات القادمة.