عاجل.. يوفنتوس يعود لمنافسات دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - سيعود يوفنتوس بشكل رسمي إلى المشاركة في منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ابتداءً من الموسم القادم "2024-2025".

يوفنتوس يعود لمنافسات دوري أبطال أوروبا

بعد التعادل مع ساليرنيتانا (1-1) يوم الأحد الماضي، انتظر يوفنتوس تعثر روما أمام أتالانتا لضمان التأهل لأبرز البطولات الأوروبية.

وفشل روما في الفوز خارج أرضه أمام أتالانتا (2-1)، مما منح اليوفي تأهلًا رسميًا لدوري الأبطال.

وغاب يوفنتوس عن المشاركة في المسابقات الأوروبية هذا الموسم بعد احتلاله المركز السابع في جدول ترتيب الموسم الماضي.

تعرض النادي لخصومة نقاط بسبب مخالفات مالية جسيمة، مما أدى إلى استبعاده من المسابقات الأوروبية من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ومن المقرر أن يتأهل أصحاب المراكز الخمس الأولى في الدوري الإيطالي إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، حيث ضمن كل من إنتر، وميلان، وبولونيا ويوفنتوس التأهل، بينما يتنافس أتالانتا وروما على المقعد الأخير.

يحتل أتالانتا المركز الخامس برصيد 63 نقطة من 35 مباراة، وله مباراة مؤجلة، بينما يحتل روما المركز السادس برصيد 60 نقطة من 36 مباراة.