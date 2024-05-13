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أحمد جودة - القاهرة - انتقد روي كين، أسطورة مانشستر يونايتد، أداء فريقه السابق في مواجهته ضد آرسنال يوم الأحد في إطار الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

روي كين يعلق على سقوط يونايتد أمام ارسنال

تلقى الشياطين الحمر هزيمة على أرضهم في ملعب أولد ترافورد (0-1)، مما أبقاهم في المركز الثامن برصيد 54 نقطة، بعيدًا عن فرص التأهل لأي من البطولات الأوروبية.

وخلال مشاركته في برنامج سكاي سبورتس، عبّر كين عن خيبة أمله بأداء فريقه السابق، قائلًا: "لقد أحزنني أداء مانشستر يونايتد اليوم".

وأضاف: "كان آرسنال يعاني في السابق عندما يأتي إلى أولد ترافورد، ولكن الآن، لا يمكنهم سوى أن يتفوقوا علينا بسهولة".

وتابع: "على الرغم من تفوقنا في الاستحواذ، إلا أن جودة الأداء النهائية كانت سيئة للغاية بسبب تقصير اللاعبين في اتخاذ القرارات الصائبة".

وشدد على أن الأخطاء والانخفاضات الدفاعية كانت سببًا رئيسيًا في الهزيمة، قائلًا: "إن هذا الأداء السلبي لفريق مانشستر يونايتد لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال".

من ناحية أخرى، أعرب بول ميرسون، الذي لعب لصفوف آرسنال سابقًا، عن استيائه من أداء مانشستر يونايتد، مؤكدًا: "كان أداء الفريق اليوم مثيرًا للغضب، ومن الواضح أن آرسنال لن يواجه مباراة أسهل من هذه".