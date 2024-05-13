نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة صادمة.. لاعب عربي يواجه خطر الايقاف 12 مباراة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وفقًا لتقرير صحفي نشر اليوم الاثنين، يواجه المهاجم المغربي يوسف النصيري من فريق إشبيلية عقوبة الإيقاف لمدة تصل إلى 12 مباراة.

النصيري يواجه خطر الايقاف 12 مباراة

توجه النصيري بانتقادات حادة إلى حكم مباراة فريقه ضد فياريال، التي جرت السبت، والتي انتهت بخسارة إشبيلية بنتيجة 2-3 في إطار الجولة 36 من الدوري الإسباني.

أشار النصيري إلى أن الفريق كان في حاجة إلى التركيز وأنهم عانوا كثيرًا، مضيفًا أن الحكم كان ينبغي عليه أن يدير المباراة بشكل عادل ويتجنب التحيز لصالح الفريق المنافس، معتبرًا أن الهدف الأخير الذي سجله فياريال كان يجب ألا يُحتسب.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن النصيري قد يُعاقب بالإيقاف لمدة تتراوح بين 4 و12 مباراة، إضافة إلى فرض غرامة مالية، بموجب المادة 106 من القانون التأديبي للاتحاد الإسباني لكرة القدم.

سابقًا، تعرض لاعبون آخرون مثل خوسيه لويس جايا من فالنسيا وسيرجيو كاناليس من ريال بيتيس لعقوبات بالإيقاف لمدة 4 مباريات في حالات مشابهة.