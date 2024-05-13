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أحمد جودة - القاهرة - استفاد نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، من لحظة استثنائية في ليلة توديع ملعب حديقة الأمراء، امس الأحد.

مبابي يستفيد من هدية استثنائية في ليلة التتويج بالدوري الفرنسي

قاد مبابي فريقه للفوز على تولوز بتسجيله هدفًا مبكرًا في المباراة، بعد مرور 8 دقائق فقط من بدايتها، في إطار الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الفرنسي.

وجاءت التمريرة الحاسمة التي استلمها مبابي من الحارس الإسباني الشاب أرناو تيناس، مما سمح له بالانفراد بحارس مرمى تولوز وتسجيل الهدف ببراعة.

وبهذا الهدف، رفع النجم الباريسي رصيده الهدافي إلى 44 هدفًا، بالإضافة إلى 10 تمريرات حاسمة، خلال مشاركته في 47 مباراة على مدار الموسم الحالي.

وبعد تسجيل الهدف، توجه مبابي للاحتفال برفقة زميله الكوستاريكي كيلور نافاس، الذي كان جالسًا على مقاعد البدلاء، في لحظة توديعية مؤثرة.

يأتي هذا التألق في ليلة الوداع، بينما أعلن الثنائي مبابي ونافاس رحيلهما عن باريس سان جيرمان بانتهاء تعاقدهما في 30 يونيو/حزيران المقبل.