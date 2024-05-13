نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لابورتا يقرر بيع نجم برشلونة للتعاقد مع صفقة كبرى في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا يدرس بشكل جدي بيع رونالد أراوخو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال ألبيرت ماسنو صحفي "سبورت" الإسبانية أن أراوخو الأقرب إلى الخروج الآن، برشلونة لم يتخذ أي خطوة بعد ولكن يأملون أن تصل العروض"

وأضاف:" من المقرر أن يجتمع ديكو مع وكيله والخيار الأفضل للطرفين هو البيع".

وأكمل:"برشلونة حدد سعر بيع أراوخو 100 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وأتم:"برشلونة يعتقد أن مركز قلب الدفاع مغطى بشكل جيد مع غارسيا، كوندي، فاي، كريستنسن، إنيغو، كوبارسي، ويرون أن بيع أراوخو سيُساعد على التعاقد مع لاعب كبير: محور أو لاعب هجومي".