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أحمد جودة - القاهرة - أعاد نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، للريال مدريد تذكيرًا بأحداث غير سعيدة من خلال اهتمامه بالجولف.

عادة بيل تُخيف جماهير ريال مدريد من مبابي

وفي الجمعة الماضية، أعلن مبابي رحيله عن باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على إنستجرام، مما أثار تكهنات بانضمامه إلى صفوف ريال مدريد.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، يبدي مبابي اهتمامًا بالجولف، وتساءل عن وجود ملعب للجولف بالقرب من منزله الجديد في منطقة لا موراليخا.

وتشير التقارير إلى أن مبابي قد استقر بالفعل على شراء منزل سيرجيو راموس، أسطورة ريال مدريد السابقة، في منطقة لا موراليخا.

ويُذكر أن جاريث بيل، النجم السابق لريال مدريد، كان يشتهر بحبه للجولف، مما أدى إلى توتر كبير في علاقته مع جماهير الميرنجي.