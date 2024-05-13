نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فابريزيو رومانو يفجر مفاجآت كبرى بشأن صفقات الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
فجر الصحفي الشهير فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، مفاجآت من العيار الثقيل بشأن الصفقات التي ستأتي إلى دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال رومانو:"محمد صلاح نجم ليفربول، والبلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، وتير شتيجن حارس مرمي برشلونة ضمن الأسماء المستهدفة للدوري السعودي في الميركاتو الصيفي القادم".
وأضاف:" اتحاد جدة السعودي يسعي جاهدًا للحصول على خدمات شتيجن حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".
وأكمل:" الهلال السعودي سيقوم بصفقات قوية للغاية خلال الميركاتو الصيفي، بالإضافة كذلك إلى فريق أهلي جدة".