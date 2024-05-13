الرياضة

فابريزيو رومانو يفجر مفاجآت كبرى بشأن صفقات الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي

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أحمد جودة - القاهرة -  
فجر الصحفي الشهير فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، مفاجآت من العيار الثقيل بشأن الصفقات التي ستأتي إلى دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال رومانو:"محمد صلاح نجم ليفربول، والبلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، وتير شتيجن حارس مرمي برشلونة ضمن الأسماء المستهدفة للدوري السعودي في الميركاتو الصيفي القادم".

‏وأضاف:" اتحاد جدة السعودي يسعي جاهدًا للحصول على خدمات شتيجن حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وأكمل:" الهلال السعودي سيقوم بصفقات قوية للغاية خلال الميركاتو الصيفي، بالإضافة كذلك إلى فريق أهلي جدة".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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