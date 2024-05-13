نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو الزمالك يزف نبأ سار للاعبي الفريق قبل مباراة الإياب ضد نهضة بركان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد حسام المندوه آمين صندوق نادى الزمالك، أن هناك حالة من الحزن وغير مقبولة من قبل مجلس الإدارة بسبب نتيجة مباراة الذهاب أمام نهضة بركان امس بالمغرب ولكن هدف التونسى سيف الدين الجزيرى قام ببث الطمأنينة.

تصريحات حسام المندوه

وقال حسام المندوه خلال تصريحات إذاعية: من الطبيعى أن اللاعبين على علم بوجود هناك مكافآت خاصة لحصد بطولة الكونفدرالية الأفريقية خارج مكافآت اللائحة الخاصة بالفريق.

وأشار: لم نقعد جلسة مع جوزية جوميز للحديث عن اللقاء ولكن هناك حالة من الانتظار لمباراة العودة فى ستاد القاهرة لحصد اللقب.

وتابع: ننتظر حشد الجمهور فى مدرجات ستاد القاهرة الدولى لدعم اللاعبين يوم الأحد المقبل أمام نهضة بركان.

وأختتم: بعثة الزمالك لسه واصله حالا من المغرب والمدرب جوزيه جوميز بداء الاستعدادات لمباراة العودة يوم الاحد المقبل".