نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف السولية وعبد القادر من المشاركة في نهائي إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامى محمد الليثى، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عقد جلسة خاصة مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق خلال الساعات الماضية.

موقف السولية وعبد القادر من المشاركة في نهائي إفريقيا

وجاءت تلك الجلسة، من أجل استفسار المدرب منه خلالها عن موقف ثنائي الفريق أحمد عبد القادر وعمرو السولية من السفر مع الفريق إلى تونس لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي إفريقيا يوم السبت المقبل.

وقال محمد الليثي في تصريحات إذاعية: طبيب الفريق أكد أن السولية لن يكون جاهزًا لمباراة الذهاب، ولن يلحق كذلك بمباراة العودة أمام بطل تونس بالقاهرة يوم 25 مايو الجاري لأن إصابته قوية حيث يعاني من شد في العضلة الضامة.

وتابع: أحمد عبد القادر يعاني من شد في العضلة الخلفية وسيغيب عن مباراة الذهاب وقد يلحق بمباراة العودة.