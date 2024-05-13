نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 10 × 10.. ماذا قدم محمد صلاح في مبارياته ضد أستون فيلا؟ (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الدولي المصري محمد صلاح تحديًا جديدًا مع فريقه ليفربول الإنجليزي مساء اليوم الإثنين، ضد نظيره فريق أستون فيلا، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 – 2024.

ويلتقي ليفربول مع نظيره أستون فيلا، فى العاشرة مساء اليوم، الإثنين، على ملعب "فيلا بارك" فى إطار مباريات الجولة 37 من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويعول الجهاز الفني لفريق ليفربول على جهود الدولي المصري محمد صلاح لقيادة الفريق لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث لتأمين موقعه في جدول الترتيب بعدما فقد فرصه في التتويج بلقب البريميرليج هذا الموسم.

أرقام محمد صلاح أمام أستون فيلا

خاض نجم منتخب مصر 10 مباريات ضد أستون فيلا قبل مباراة اليوم، حقق 8 انتصارات، وخسر مباراة وتعادل في مثلها.

ساهم محمد صلاح في 10 أهداف خلال مشاركاته الـ10 السابقة ضد فريق أستون فيلا في مختلف البطولات، حيث سجل 7 أهداف، فيما أرسل 3 تمريرات حاسمة.

ترتيب ليفربول وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 78 نقطة، جمعها من 36 مباراة، وفاز فى 23 مواجهة وتعادل في 9 مباريات وخسر4 مرات.

بينما يتواجد أستون فيلا في المركز الرابع بترتيب البريمرليج برصيد 67 نقطة جمعها من 36 مباراة حيث حقق 20 انتصارا و7 تعادلات، وتلقى 9 هزائم.

