نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يرصد 50 مليون يورو لضم نجم الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن آخر تطورات ملف صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتسعي إدارة الروسونيري إلى تدعيم صفوف الفريق اللومباردي بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل المنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل.

وخرج ميلان خالي الوفاض هذا الموسم، حيث فشل في حصد لقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، بالإضافة إلى خروجه من بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الايطالية، بأن ميلان يسعي للحصول على خدمات بينجامين سيسكو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيج الألماني مقابل 50 مليون يورو خلال الميركاتو الصيفي.

وقالت الصحيفة الإيطالية، أن سيسكو يريد القدوم إلى الروسونيري واللعب في الدوري الإيطالي.





