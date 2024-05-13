نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشافي يعترف بأخطائه ويؤكد: لدينا فرصة أخرى للحصول على المركز الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد مدرب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، تشافي هيرنانديز، أنه وقع في أخطاء كثيرة هذا الموسم مع اللاعبين، وأنه وطاقمه التدريبي لم يكونا جيدين بما فيه الكفاية هذا الموسم.

وأنهى برشلونة الموسم الحالي خال الوفاض، عقب فقدانه لقب الدوري الإسباني، الذي توج به في الموسم الماضي، لمصلحة غريمه التقليدي ريال مدريد، كما أخفق في الفوز بأي ألقاب أخرى سواء على الصعيدين المحلي والقاري.

ويتمثل الهدف الأساسي لبرشلونة هذا الموسم الآن في الحصول على وصافة ترتيب الدوري الإسباني، حيث يمكن لفريق تشافي التقدم للمركز الثاني، حال فوزه على ضيفه ريال سوسييداد اليوم الإثنين في ختام مباريات الجولة الـ35 للمسابقة، مستفيدًا من تعادل جيرونا 2-2 مع ألافيس الجمعةبرشلونة في نفس الجولة.

وقال تشافي في مؤتمر صحافي قبل المباراة: "نعلم أن العديد من المباريات التي لعبناها دون محور دفاعي طبيعي كان سمة موسمنا".

وأضاف في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية(بي أيه ميديا) "عندما لعبنا بأوريول روميو أو (أندرياس) كريستنسن، كنا ننافس بشكل أفضل".

وتابع "إنه خطأي وخطأ الطاقم المعاون لي. لم نصل إلى المستوى المطلوب. لقد أثر هذا الافتقار إلى السيطرة على خط الوسط علينا بشكل كبير، وأنا ألوم نفسي على ذلك".

وشدد تشافي "لدينا فرصة أخرى للحصول على المركز الثاني. الأمر متروك لنا بعد تعادل جيرونا مع ألافيس. لا تزال هناك أربع مباريات متبقية لنا وسيكون عدم تحقيق ذلك بمثابة انتكاسة، إنها مباراة مهمة للغاية لاستعادة الوصافة وهو أمر حيوي بالنسبة لنا".

في المقابل، يدخل ريال سوسييداد المباراة من أجل الحصول على مقعد في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، ولا يأخذ تشافي أي شيء كأمر مسلم به ضد فريق إيمانول ألجواسيل.

أوضح تشافي "ريال سوسيداد لديه مستوى استثنائي، وإيمانول يقوم بعمل جيد للغاية، ويقومون بالأشياء بشكل جيد حقًا".

واختتم مدرب برشلونة تصريحاته قائلًا "ريال سوسييداد فريق قوي بدنيًا، ولا يسمحون لك بنقل الكرة بارتياح".