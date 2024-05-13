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أحمد جودة - القاهرة -

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري اليوم الأثنين تدريباته الجماعية على ملعب ستاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة نظيره البنك الأهلي بالجولة الثالثة والعشرين بالدوري الممتاز.

المصري يستأنف تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة البنك الأهلي..اليوم

قرر علي ماهر المدير الفني للنادي المصري منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد عقب نهاية مباراة بيراميدز والتي انتهت بفوز الأخير بهدف مقابل لاشئ بالجولة الثانية والعشرين بالدوري.

ويسعي الفريق البورسعيدي في مباراته أمام نظيره البنك الأهلي بالفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل ضمان الحفاظ على مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري.

موعد مباراالمصري والبنك الأهلي

يستضيف ملعب ستاد الجيش ببرج العرب مباراة المصري أمام نظيره البنك الأهلي يوم الخميس المقبل الموافق السادس عشر من مايو الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد البنك الأهلي

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادى المصرى المركز الثاني في مسابقة الدورى بعدما تجمد رصيده إلى 37 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 21مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 6 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 22 هدفًا واستقبلت شباكهم 25 هدفًا آخر.