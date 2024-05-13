نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. موقف صلاح من معسكر المنتخب وعادة بيل تخيف جماهير ريال مدريد من مبابي وبشرى سارة للاعبي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاثنين 13-5-2024 في السطور التالية:

موقف صلاح من معسكر المنتخب

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أوضح بأن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، سوف يتواجد بمعسكر المنتخب الوطني، خلال يونيو المقبل استعدادًا لتصفيات كأس العالم.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "وزير الشباب والرياضة أكد أنه لا توجد أي أزمات بين صلاح والجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن المدير الفني".

وأضاف أمير هشام: "وزير الرياضة طالب بتوفير أجواء هادئه للجهاز الفني خلال الفترة المقبلة، من أجل المساعدة على تحقيق طموحات الجماهير".

عادة بيل تخيف جماهير ريال مدريد من مبابي

أعاد نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، للريال مدريد تذكيرًا بأحداث غير سعيدة من خلال اهتمامه بالجولف.

وفي الجمعة الماضية، أعلن مبابي رحيله عن باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على إنستجرام، مما أثار تكهنات بانضمامه إلى صفوف ريال مدريد.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، يبدي مبابي اهتمامًا بالجولف، وتساءل عن وجود ملعب للجولف بالقرب من منزله الجديد في منطقة لا موراليخا.

وتشير التقارير إلى أن مبابي قد استقر بالفعل على شراء منزل سيرجيو راموس، أسطورة ريال مدريد السابقة، في منطقة لا موراليخا.

ويُذكر أن جاريث بيل، النجم السابق لريال مدريد، كان يشتهر بحبه للجولف، مما أدى إلى توتر كبير في علاقته مع جماهير الميرنجي.

بشرى سارة للاعبي الزمالك

أكد حسام المندوه آمين صندوق نادى الزمالك، أن هناك حالة من الحزن وغير مقبولة من قبل مجلس الإدارة بسبب نتيجة مباراة الذهاب أمام نهضة بركان امس بالمغرب ولكن هدف التونسى سيف الدين الجزيرى قام ببث الطمأنينة.

وقال حسام المندوه خلال تصريحات إذاعية: من الطبيعى أن اللاعبين على علم بوجود هناك مكافآت خاصة لحصد بطولة الكونفدرالية الأفريقية خارج مكافآت اللائحة الخاصة بالفريق.

وأشار: لم نقعد جلسة مع جوزية جوميز للحديث عن اللقاء ولكن هناك حالة من الانتظار لمباراة العودة فى ستاد القاهرة لحصد اللقب.

وتابع: ننتظر حشد الجمهور فى مدرجات ستاد القاهرة الدولى لدعم اللاعبين يوم الأحد المقبل أمام نهضة بركان.

وأختتم: بعثة الزمالك لسه واصله حالا من المغرب والمدرب جوزيه جوميز بداء الاستعدادات لمباراة العودة يوم الاحد المقبل".