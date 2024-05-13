انت الأن تتابع خبر بطولة الشرق الأوسط للراليات تستأنف جولاتها الخميس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -يواصل الفريق العُماني للراليات بقيادة عبدالله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود رحلة الدفاع عن لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات ‎‎(MERC)‎، في رالي الأردن (الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات)، الذي ينطلق الخميس المقبل ويستمر حتى السبت المقبل، بدعم من شركة زين الأردن، ومجموعة جرانتي للسياحة والسفر، و"هلا" و "بليس أف ‏أم".‏



واجتذب رالي الأردن 2024، (29) سائقا وملاحا يشاركون في مختلف الفئات، والمنافسة الأقوى ستكون في بطولة "رالي 2"، والتي يشارك فيها 7 سائقين أقوياء، من أبرز السائقين في بطولة الشرق الأوسط للراليات على رأسهم القطري ناصر العطية، الفائز بلقب الرالي 15 مرة، ويسعى لحصد اللقب للمرة الـ 16، على متن سيارته الجديدة من نوع سكودا فابيا (RS)، والعُماني عبدالله الرواحي الذي يشارك أيضا في الرالي على متن سيارة سكودا فابيا، وهو الفائز برالي الأردن العام المنصرم، والذي ‏تقاسم مع العطية لقب بطولة الشرق الأوسط للسائقين‎MERC) ) ‎الموسم الماضي 2023‏‎.



ويدخل على خط المنافسة القطريون ‏عبد العزيز الكواري، وخالد السويدي، وناصر خليفة العطية، والسائق الأردني بدر الفايز، والوافد الجديد لبطولة الشرق الأوسط من قيرغستان ‎دينيس ‏كروتوف‎.‎



وكان الرواحي والحمود احتلا المركز الثالث في الترتيب العام في الجولة الافتتاحية من بطولة الشرق الأوسط التي اقيمت في شهر شباط الماضي، في قطر، خلف نجمين من بطولة العالم للراليات، هما الفرنسي بيير لويس لوبيه والنرويجي مادس أوستبرغ.



وعلى الرغم من أن الفرنسي ‏والنرويجي سجلا نقاطا في قطر، إلا أنهما لن يشاركا في بطولة الشرق الوسط للراليات بشكل كامل، ما يضع الرواحي والحمود في موقع قوي في هذه المرحلة المبكرة من الموسم.



من جهة أخرى سيتم خوض منافسات رالي الأردن الذي يقع مقره في البحر الميت، من خلال 15 مرحلة خاصة مرصوفة بالحصى ومسافتها 223.96 ‏كم على مدار يومين بطول 532.39 كم. ‏‎



وبعد البداية الاحتفالية والمؤتمر الصحفي قبل الحدث بعد ظهر يوم الخميس المقبل، تتضمن فعاليات يوم الجمعة المقبل مراحل ‏البانوراما والبحاث والمغطس وجولة واحدة عبر مرحلة قصيرة في البحر الميت. ‏‎



وتتكون فعاليات السبت من مراحل الشونة والروضة والتركي والسويمة قبل الحفل الختامي الذي يقام البحر الميت أخفض نقطة على سطح الأرض .