نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأحضان.. والدة أشرف حكيمي تودع مبابي عقب قرار رحيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقطت عدسات الكاميرات وداع خاص من والدة النجم المغربي أشرف حكيمي لزميل أبنها في باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي بعدما قرر الرحيل عن العملاق الفرنسي بشمل رسمي.

حرصت والدة النجم المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، على وداع كيليان مبابي، الذي خاض آخر مبارياته أمام ضد تولوز في الدوري الفرنسي.

وداع والدة حكيمي لـ مبابي في مباراته الأخيرة

تواجدت والدة أشرف حكيمي مع أسر اللاعبين عقب نهاية المبارة، حيث حرصت على عناق كيليان مبابي قبل أن يرحل عن النادي، ويرتبط بعلاقة صداقة قوية مع نجلها.

يذكر أن كيليان مبابي أنضم إلى صفوف باريس سان جيرمان قادما من نادي موناكو الفرنسي عام 2017، وكان من أبرز نجوم الفريق، وتمسك به بطل فرنسا حتى اللحظة الأخيرة.

أرقام مبابي مع باريس سان جيرمان

خاض مبابي مع باريس سان جيرمان 306 مباراة، تمكن من تسجيل 255 هدف في جميع المسابقات ليتربع على قائمة صدارة الهدافين التاريخين للنادي الفرنسي، وساهم في صناعة 108 هدف.

حقق مع العملاق الباريسي 14 لقب، توج بـ 6 ألقاب من الدوري الفرنسي، و3 بطولات من السوبر المحلي، و3 بطولات كأس فرنسا، وكأس الرابطة الفرنسية.

