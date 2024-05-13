نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أولها محمد صلاح".. 3 صفقات سعودية تزلزل عرش أوروبا (صراع كبار روشن ) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل الكرة السعودية العمل على خطوة استقطاب نجوم كرة القدم العالمية بشكل واسع، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم صفوف كبار دوري روشن في الموسم القادم، ويأتي في مقدمتهم الهلال والنصر والاتحاد.

ووضع صندوق الاستثمارات السعودي، بعض الأسماء اللامعة في كرة القدم الأوروبية لضمها خلال الميركاتو الصيفي القادم.

- ثلاثي عالمي يقترب من روشن

وأكد فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في تصريحات له:" الميركاتو الصيفي القادم، سيكون تاريخي وضخم بالتعاقد مع لاعبين كبار للدوري السعودي للمحترفين".

وأردف: "الاتحاد أول الأندية التي تجهز بقوة للانتقالات الصيفية، بعد الموسم الكارثي الذي حققه الفريق رغم ضم أسماء عالمية".

وأشار: "الهلال سيضم لاعبين مميزين مثلما يفعل كل صيف، أيضًا النصر سيعمل على تطوير الفريق إلى جانب كريستيانو رونالدو".

وأوضح:" أصبحت خطوة الانتقال إلى الدوري السعودي على طاولة العديد من اللاعبين في العالم، بسبب قوة المنافسة هناك إلى جانب استضافة المملكة لبطولة كأس العالم في 2034".

وأختتم عن أبرز الأسماء المرشحة للتواجد في الدوري السعودي الموسم القادم، قال: "محمد صلاح ودي بروين وتير شتيجن، هذا الثلاثي من ضمن الأسماء المرشحة للانضمام إلى دوري روشن السعودي في الميركاتو الصيفي المقبل".

