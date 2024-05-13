نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوباميانج أفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل بيير إيمريك أوباميانج، نجم فريق أولمبيك مارسيليا، على جائزة مارك فيفيان فوي لأفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي لهذا الموسم، وهي جائزة مرموقة تقديرًا لأدائه الاستثنائي طوال الموسم.

أوباميانج أفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي 2024

قدّمت إذاعة "راديو فرانس" وشبكة "فرانس 24" هذه الجائزة لأوباميانج، الذي يعتبر ثالث لاعب من مارسيليا يفوز بها، بعد أندريه آيو وتشانسيل مبيمبا.

انضم أوباميانج إلى صفوف مارسيليا في بداية الموسم الحالي قادمًا من تشيلسي، وأظهر أداءً مميزًا، حيث سجل 14 هدفًا في الدوري الفرنسي وساهم في تأهل الفريق لنصف نهائي الدوري الأوروبي.

تحمل هذه الجائزة اسم النجم الكاميروني الراحل مارك فيفيان فوي، الذي توفي على أرض الملعب خلال مباراة منتخب بلاده، وتُعد هذه الجائزة تقديرًا للأداء الرائع والمساهمة الكبيرة في الرياضة.