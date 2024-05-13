نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امرأة حديدية.. من هي خليفة معمر المحتملة لرئاسة النصر السعودي؟ "قنبلة الموسم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تترقب جماهير وعاشقي نادي النصر السعودي، مصير الانتخابات القادمة المرتقبة، لمعرفة هوية رئيس قلعة العالمي، خلفا لمسلي أل معمر، الذي قدم استقالته في الفترة الأخيرة.

وخرج النصر حتى الآن من منافسات جميع البطولات التي شارك بها، حيث يتبقى فقط اللقب الأخير، وهو كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي يخوض المباراة النهائية به نهاية الشهر الجاري أمام نظيره نادي الهلال.

- بديل أل معمر المحتمل لرئاسة النصر

وفجر الصحفي مساعد الثبيتي، مفاجأة مدوية عن دخول وجه نسائي في سباق انتخابات رئاسة نادي النصر، خلال الفترة المقبلة.

وتابع:" المحامية نجلاء القحطاني، ستخوض صراع الانتخابات وقد قدمت جميع أوراق ترشحها على مقعد الرئاسة في نادي النصر، حيث ستكون تلك الخطوة هي الأولى كامرأة ترشح نفسها في انتخابات الفرق الأربعة الكبار، المملوكة لصندوق الاستثمارات السعودية.

ويذكر أن، تعمل نجلاء القحطاني كإعلامية في قنوات ام بي سي السعودية، كما حصلت على بكالوريوس وماجستير في القانون وعدد من الدورات الإدراية.

