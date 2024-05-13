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أحمد جودة - القاهرة - عبر ​عثمان ديمبيلي​، لاعب ​باريس سان جيرمان​، عن رأيه في أداء الفريق وخسارته أمام ​تولوز​، مع التركيز على إشادته بزميله ​كيليان مبابي​.

ديمبلي يعلق على رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان

قال ديمبيلي: "الهزيمة لم تكن مقبولة بالرغم من حسمنا لقب الدوري، يجب علينا أن نستمر في العمل ونحلل الأسباب وراء هذه الهزيمة".

وأضاف: "مبابي قدم الكثير لباريس سان جيرمان، وأظهر قدراته كأحد أفضل اللاعبين الفرنسيين، إنه أفضل هداف في تاريخ النادي وأحد أهم الشخصيات".

وأكمل: "نحن فخورون جدًا بما قدمه هنا، ونأمل أن يستمر في تحقيق النجاح".

وفي ما يتعلق بأداء الفريق، قال: "يجب علينا أن نقدم أداءً جيدًا في كل مباراة، سواء كانت بطولة محلية أو أوروبية".

وختم: "نأمل أن نكون أقوى في الموسم المقبل، حيث سنستفيد من التجارب التي مررنا بها هذا الموسم ونكون أكثر تجانسًا كفريق".