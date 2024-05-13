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أحمد جودة - القاهرة - عبر عثمان ديمبيلي، لاعب باريس سان جيرمان، عن رأيه في أداء الفريق وخسارته أمام تولوز، مع التركيز على إشادته بزميله كيليان مبابي.
ديمبلي يعلق على رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان
قال ديمبيلي: "الهزيمة لم تكن مقبولة بالرغم من حسمنا لقب الدوري، يجب علينا أن نستمر في العمل ونحلل الأسباب وراء هذه الهزيمة".
وأضاف: "مبابي قدم الكثير لباريس سان جيرمان، وأظهر قدراته كأحد أفضل اللاعبين الفرنسيين، إنه أفضل هداف في تاريخ النادي وأحد أهم الشخصيات".
وأكمل: "نحن فخورون جدًا بما قدمه هنا، ونأمل أن يستمر في تحقيق النجاح".
وفي ما يتعلق بأداء الفريق، قال: "يجب علينا أن نقدم أداءً جيدًا في كل مباراة، سواء كانت بطولة محلية أو أوروبية".
وختم: "نأمل أن نكون أقوى في الموسم المقبل، حيث سنستفيد من التجارب التي مررنا بها هذا الموسم ونكون أكثر تجانسًا كفريق".