نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة كبرى.. ميكالي يستقر على ضم نجم الأهلي لثلاثي منتخب مصر في أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، العمل حول الأسماء النهائية للثلاثي فوق السن الذب ينضم إلى صفوف الفراعنة الصغار في أولمبياد باريس 2024 القادمة، والتي تنطلق في الفترة من 26 يوليو حتى 14 أغسطس المقبل.

وتأهل منتخب مصر إلى أولمبياد باريس، عقب احتلال وصافة بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والتي أقيمت بالمغرب.

- ميكالي يراقب عبد المنعم

وجاءت حظوظ الفراعنة في الوقوع ضمن منتخبات المجموعة الثالثة، والتي تضم منتخبات أوزبكستان وإسبانيا وجمهورية الدومينيكان.

ويراقب ميكالي في الفترة الأخيرة، مستوى محمد عبد المنعم، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر الأول، بعد تألقه بشكل مميز في المواسم الأخيرة، واحتياج ميكالي لضم مدافع مخضرم ومميز في الأولمبياد.

