نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف الفولى رئيس قطاع الالعاب والمسابقات والمشرف العام على منطقة الخليج بالأولمبياد الخاص الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حققت المسابقة الخليجية الاولى للشرق الاوسط للريشة الطائرة والتي استضافتها العاصمة الإماراتية أبوظبي، واختتمت أمس، وشهدت مشاركة جميع دول الخليج، أهدافها من مختلف النواحي التنظيمية والإدارية والجماهيرية، وقام د.شريف الفولى رئيس قطاع الالعاب والمسابقات والمشرف العام على منطقة الخليج بالأولمبياد الخاص الدولي بإبلاغ تهنئة المهندس ايمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي لدول الخليج، على نجاح اول مسابقة خليجية للشرق الأوسط للريشة الطائرة، مثنيا على دور الاولمبياد الخاص الإماراتي على حسن الاعداد والتنظيم،وفريق عمل البرنامج الإماراتي برئاسة طلال الهاشمي المدير الوطني، وعمرو بدوى مدير وحدة الرياضة، وفاطمة ابراهيم محمد المسلمى مديرة الاستراتيجية والمشاريع، وسرور سعيد مدير المنتخبات.

وصرح د. شريف الفولي بأن هذه المسابقات قد ادرجت ضمن النشاط الريادي الذي قام به الأولمبياد الخاص الإماراتي بعد فوزه بالنسخة الأولى من جائزة أعضاء الاتحاد الدولي للريشة الطائرة لبرنامج الشاتل تايم والتي يشارك فيها أعضائه على مستوى العالم والتي شملت هذا العام دورة تدريبية للحكام الدوليين على الصعيد الآسيوي والتي شارك مشاركيها بالتحكيم في مسابقة الاولمبياد الخاص الخليجية والتي تم افتتاحها في ٩ مايو ٢٠٢٤ واختتمت أمس ١٢ مايو ٢٠٢٤ والتي شارك بها ٢٥ لاعب من ٦ دول خليجية وهي البحرين، الكويت، عمان، السعودية، قطر والامارات، في كل من فعاليات الفردي ذكور والفردي اناث والزوجي ذكور والزوجي إناث.

واختتم الفولى تصريحه بقوله: إن الدور الذي تقوم به برامج المنطقة من تعاون واضح يشكل ركيزة اساسية لتطوير الادارة الرياضية بالأولمبياد الخاص حيث أوفدت الرئاسة الاقليمية د. مصطفى شوقي مندوبا فنيا لتكنولوجيا الرياضة وبرنامج ادارة مسابقات وألعاب الأولمبياد الخاص GMS والذي ساهم بدوره في نجاح الحدث.

وكانت مراسم تتويج اللاعبين واللاعبات الفائزين قد جرت في أجواء من الفرح، حيث شارك في عملية التتويج ممثلا عن الرئاسة الإقليمية حصة الزرعوني مدير الاتصالات وتطوير الشراكة.

