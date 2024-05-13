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أحمد جودة - القاهرة - دون تقطيع الشوط الأول من مباراة ليفربول X أستون فيلا (0-0) بالدوري الإنجليزي 2024، ينتظر عشاق كرة القدم الإنجليزية مباراة قوية من العيار الثقيل، حيث يخوض فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، مواجهة صعبة أمام أستون فيلا مساء اليوم، الإثنين، فى إطار مباريات الجولة 37 من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-24.

موعد مباراة أستون فيلا ضد ليفربول



ويستقبل ملعب "فيلا بارك" مباراة ليفربول وأستون فيلا فى العاشرة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، وستكون مذاعة على قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل ليفربول المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 78 نقطة، جمعها من 36 مباراة، وفاز فى 23 مواجهة وتعادل 9 لقاءات وخسر4 مرات.

بينما يتواجد أستون فيلا في المركز الرابع بترتيب البريمرليج برصيد 67 نقطة جمعها من 36 مباراة حيث حقق 20 انتصارا و7 تعادلات، وتلقى 9 هزائم.

أستون فيلا ضد ليفربول



وفقد ليفربول حظوظه فى الحصول على الدوري الإنجليزي، حيث يخوض الريدز المباراة بأعصاب هادئة بعدما فقد فرص المنافسة على اللقب خلال الموسم الحالي.

بينما يدخل أستون فيلا المباراة ويسعى لضمان المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، حيث يطمح الفيلانز للفوز وحصد النقاط الثلاث، لحسم بقائه ضمن أندية المربع الذهبي، والتأهل رسميا لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، دون انتظار نتائج اللقاءات الأخرى.

ويبتعد أستون فيلا بفارق 7 نقاط أمام توتنهام، صاحب المركز الخامس فى ترتيب البطولة، الذي مازال يمتلك لقاءً مؤجلًا.

وحقق محمد صلاح لاعب ليفربول رقمًا تاريخيًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما نجح في تسجيل هدف وصنع آخر في فوز الريدز ضد توتنهام بنتيجة 4-2 على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023- 2024.

وأصبح محمد صلاح هو أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل أكثر من 10 أهداف، ويقدم أكثر من 10 تمريرات حاسمة في 3 مواسم متتالية.

وهو أيضًا ثاني لاعب يسجل أكثر من 10 أهداف في 5 مواسم منفصلة في المسابقة بشكل عام بعد واين روني.

تشكيل ليفربول المتوقع



حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: فان دايك، كوانساه، روبرتسون، ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: إيليوت، ماك أليستر، واتارو إيندو.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، كودى جاكبو.

أرقام محمد صلاح ضد أستون فيلا



يسعى الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى، لزيادة سجله التهديفى أمام فريق أستون فيلا فى الدوري الإنجليزي.

وساهم محمد صلاح بـ10 أهداف خلال مشاركته فى 10 مباريات ضد "الفيلانز" فى جميع البطولات. ونجح النجم المصرى فى تسجيل 7 أهداف، بالإضافة إلى 3 تمريرات حاسمة أمام أستون فيلا.

وحقق محمد صلاح الفوز فى 8 مباريات سابقة أمام أستون فيلا، بالإضافة إلى تعادل وحيد وتلقى هزيمة واحدة.