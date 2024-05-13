يلا كورة..بث مباشر ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.. تويتر الآن مشاهدة حصرية دون تقطيع

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أحمد جودة - القاهرة - يسعى الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى، لزيادة سجله التهديفى أمام فريق أستون فيلا فى الدوري الإنجليزي. يستضيف ملعب "فيلا بارك" مباراة تجمع بين ثالت ورابع الدوري الإنجليزي ليفربول وأستون فيلا على أرض الأخير ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا، اليوم الاثنين، بقيادة محمد صلاح الذي يسعى لتحقيق سجل أهداف تاريخي.



موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا



تنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول وأستون فيلا، الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا



وفي إطار الموعد، تبث مباراة ليفربول وأستون فيلا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، وبالتحديد قناة بي إن سبورتس 1 إتش دي.





تشكيل ليفربول المتوقع

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: فان دايك، كوانساه، روبرتسون، ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: إيليوت، ماك أليستر، واتارو إيندو.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، كودى جاكبو.

أرقام محمد صلاح ضد أستون فيلا

يسعى الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى، لزيادة سجله التهديفى أمام فريق أستون فيلا فى الدوري الإنجليزي.

وساهم محمد صلاح بـ10 أهداف خلال مشاركته فى 10 مباريات ضد "الفيلانز" فى جميع البطولات. ونجح النجم المصرى فى تسجيل 7 أهداف، بالإضافة إلى 3 تمريرات حاسمة أمام أستون فيلا.

وحقق محمد صلاح الفوز فى 8 مباريات سابقة أمام أستون فيلا، بالإضافة إلى تعادل وحيد وتلقى هزيمة واحدة.

مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

أستون فيلا ضد ليفربول: تلعب المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة beIN SPORTS 1 HD.

مبارايات الدوري الإسباني اليوم

برشلونة ضد ريال سوسيداد: تلعب المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة beIN SPORTS 3 HD.