نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كروس يتخذ قراره النهائي حول مصيره مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ الألماني توني كروس نجم وسط ريال مدريد، قراره النهائي عما إذا سيواصل مسيرته بقميص الفريق الملكي أم سيغادر في نهاية الموسم الجاري عقب انتهاء مدة عقده.

مؤشر على بقاء كروس مع ريال مدريد

أفادت شبكة “ذا أتلتيك” البريطانية بإن توني كروس قد اتخذ قراره النهائي وسيعلن عنه في الأيام القليلة المقبلة.

وذكر المصدر ذاته إن توني كروس سيفتتح فرعًا لأكاديميته في مدريد الموسم المقبل، وهو ما تم تفسيره على أنه إشارة لاستمراره مع النادي الملكي.

كروس البالغ من العمر 34 عامًا، انضم إلى ريال مدريد في صيف 2014 قادمًا من بايرن ميونخ، فقد خاض 462 مباراة بقميص الملكي بكافة البطولات وسجل 28 هدفًا وصنع 97 تمريرة حاسمة.

وشارك توني كروس في 45 مباراة مع ريال مدريد خلال الموسم الجاري، وسجل هدفًا وصنع 8 تمريرات حاسمة لزملائه.