الرياضة

جوارديولا يفجر مفاجأة عن تتويج أرسنال بالدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مواجهة حاسمة أمام نظيره توتنهام هوتسبير، ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من البريميرليج 2023-2024.

وتنطلق تلك المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء غدا الثلاثاء، بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

- تصريحات جوارديولا قبل مواجهة توتنهام

وأكد جوارديولا في تصريحاته عن مواجهة توتنهام:" ليس لدينا سوى خيار واحد وهو الفوز بالمباراة القادمة، أي نتيجة غير ذلك تعني تتويج أرسنال باللقب".

وتابع:" اللعب في ملعب توتنهام دائما يكون صعب وهم يؤمنون جيدا بنفسهم ويدفعون عن هدفهم رغم الهزيمة برباعية أمام ليفربول يظلوا فريق شرس وعدواني".

وواصل:" أمر صعب أن تكون في موقف التتويج باللقب الرابع على التوالي ولكن يجب أن نحتفظ ببعض التوتر مع التركيز المناسب، وستكون مشكلة إذا خوضت هذه المباراة بتراخي".

وأشار:" خسرنا العديد من المواجهات على هذا الملعب وحان وقت الفوز، والا سيتوج أرسنال بالدوري، ولا أعلم كيف يتم تثبيت المستوى ولكن أعلم جيدا أن من الممكن أن تخسر".
 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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