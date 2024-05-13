نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يفجر مفاجأة عن تتويج أرسنال بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مواجهة حاسمة أمام نظيره توتنهام هوتسبير، ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من البريميرليج 2023-2024.

وتنطلق تلك المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء غدا الثلاثاء، بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

- تصريحات جوارديولا قبل مواجهة توتنهام

وأكد جوارديولا في تصريحاته عن مواجهة توتنهام:" ليس لدينا سوى خيار واحد وهو الفوز بالمباراة القادمة، أي نتيجة غير ذلك تعني تتويج أرسنال باللقب".

وتابع:" اللعب في ملعب توتنهام دائما يكون صعب وهم يؤمنون جيدا بنفسهم ويدفعون عن هدفهم رغم الهزيمة برباعية أمام ليفربول يظلوا فريق شرس وعدواني".

وواصل:" أمر صعب أن تكون في موقف التتويج باللقب الرابع على التوالي ولكن يجب أن نحتفظ ببعض التوتر مع التركيز المناسب، وستكون مشكلة إذا خوضت هذه المباراة بتراخي".

وأشار:" خسرنا العديد من المواجهات على هذا الملعب وحان وقت الفوز، والا سيتوج أرسنال بالدوري، ولا أعلم كيف يتم تثبيت المستوى ولكن أعلم جيدا أن من الممكن أن تخسر".

