نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حسام حسن معلقًا على فرص التأهل لمونديال 2026: "بلاش نعشم الجماهير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، رسالة للمحللين الرياضيين بشأن ضمان تأهل الفراعنة بشكل كبير لنهائيات كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

حسام حسن يتحدث عن فرص تأهل منتخب مصر لمونديال 2026

وقال حسن في تصريحات بالمؤتمر الصحفي تعليقًا على فرص تأهل منتخب مصر للمونديال: "بلاش نعشم الجماهير إننا خلاص وصلنا كأس العالم وهذا أمر خطأ للغاية.. إحنا نمتلك ٨ محترفين فقط، وبوركينا 28 لاعبا وغينيا 26 لاعبا".

وتحدث مدرب مننتخب مصر عن منافسه منتخب بوركينا فاسو قائلًا: "معدل الأعمار في منتخب بوركينا 26 عاما، ونحن متوسط أعمارنا 30 عاما، وعلى 2026 سيكون في لاعبين بلغوا 35 سنة".

وأتم تصريحاته قائلًا: "المنتخب والكرة المصرية عمومًا في مرحلة صعبة للغاية رغم وصول الأهلي والزمالك لنهائي الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا.. عشان 75% من هؤلاء اللاعبين يلعبون في منتخب مصر عكس الفرق الأخرى في إفريقيا التي يصدر كل لاعبيها لأوروبا".

ويستعد المنتخب المصري لخوض مباراتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في لقائي الجولتين الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.