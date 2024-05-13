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أحمد جودة - القاهرة - أشاد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، ببطولة كأس العاصمة الإدارية، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 18 حتى 26 مارس الماضي، مشددًا على أنها حققت مكاسب نوعية مميزة.

حسام حسن: "نحضر لكأس العالم 2026 والموضوع مش سهل"

وقال حسام حسن خلال جلسة الصحفيين باتحاد الكرة المصري اليوم: "بطولة مصر الدولية حققت استفادة كبيرة جدا للمنتخب سواء في التعارف على اللاعبين أو الانسجام وحتى الخسارة كانت من منتخب كرواتيا، الذي نال فضية وبرونزية كأس العالم في مونديالين متتاليين".

وأشار إلى أن منتخب نيوزيلندا أحد المنتبخبات المشاركة بالبطولة كان منظما للغاية، فيما يعرف عن منتخب تونس أحد الفرق المشاركة أيضًا القوة والشراسة.

وأضاف حسن: "الأهم والمكسب الكبير جدا هو الحضور الجماهيري الكبير والذي لم يحدث منذ فترة طويلة، والحضور بكثافة خلال شهر رمضان".

وأكمل: "المباريات السابقة للمنتخب كانت بمدرجات خاوية تقريبا، لكن منذ أن تولينا المهمة عادت المساندة الجماهيرية للمنتخب ولا بد أن يلقي الإعلام الضوء على هذا الأمر".

وحول رفضه تسريب أخبار المنتخب مؤخرًا، قال "الخصوصية لازمة، ولا بد أن تكون سمة منتخب مصر خلال الفترة القادمة، حتى إكمال مهمة الوصول لكأس العالم".

وأتم مدرب منتخب مصر حديثه قائلًا: "نحضر لكأس العالم 2026 والموضوع مش سهل وللأسف في ناس في المنظومة بيقولوا مصر راحت كأس العالم خلاص وهنكسب بوركينا وغينيا مش عارف بناءً على إيه بيقولوا كدا، إحنا طلعين من بطولة إفريقيا الأخيرة من دور 16ولم نفز، فكيف يقول المحللين إن منتخب مصر ضمن الصعود لكاس العالم أدوني أمارة، المنتخب يحتاج لعمل كبير خلال الفترة المقبلة من أجل الصعود لكأس العالم".

