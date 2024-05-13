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أحمد جودة - القاهرة - أكد حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، أن 3 أيام فقط لا تكفى لتجهيز اللاعبين في معسكر منتخب مصر قبل مواجهة بوركينا فاسو، وأن طلبله هو ضم اللاعبين قبلها بـ5 أيام فقط.

حسام حسن: 3 أيام فقط لا تكفى لتجهيز اللاعبين والأداء في الدوري ضعيف

وقال حسام حسن، فى تصريحات صحفية، "خلال متابعتى لمباريات بطولة الدورى لا يوجد لاعب يستحق الانضمام لمنتخب مصر، والمستوى الفنى للدورى غير مرضٍ بسبب ضعف الأداء".

وأضاف حسام حسن، "منتخب مصر يضم 8 لاعبين محترفين فقط فى المقابل منتخب بوركينا فاسو يضم 27 لاعب محترف وغينيا 26 لاعبا والأعمار السنية لهم أقل من 27 عاما، ومطالب منى بناء جيل جديد للفراعنة".

وتابع حسام حسن، "أحتاج فقط تجهيز اللاعبين المحترفين فى ظل انتهاء مباريات فريقهم فى الدوريات الأوروبية قبل التجمع ب10 أيام لذلك يحتاج تدريبات بدنيه بسبب الراحة ".

وأضاف حسام حسن، "75 ٪؜ من اللاعبين فى الأهلى والزمالك هم القوام الأساسى لمنتخب مصر".

واختتم حسام حسن حديثه قائلا، "الروح ليست كافية لظهور اللاعبين بمستوى قوى، ولا بد من التنظيم والتطوير فى الأداء للوصول إلى تحقيق نتائج إيجابية".

